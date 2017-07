Paula Echevarría recibe un regalo muy especial

Ahora que llega el verano no hay nada más cómoda que los vestidos cortos que lo mismo sirven para ir a la playa con unas sandalias que para salir por la noche con unas buenas cuñas. Y esto debieron de pensar desde una de las marcas fetiche de la ex de Bustamante cuando decidieron mandarle el que parece que ha sido su regalo favorito esta temporada y es que la `it girl´ ha querido agradecer a Andrew GN un regalo en forma de túnica corta blanca que ha recibido en su domicilio y que le ha pillado totalmente por sorpresa.

Cuando Paula Echevarría se enfrentó a los micrófonos por segunda vez tras hacerse pública su ruptura lo hizo de una manera mucho más segura y guerrera que la primera. Su look también era distinto y el vestido rosa que eligió conquistó a todo el público. Corto, en rosa palo y plagado de flores bordadas, el diseño de Andrew GN fue clave en la aparición de Paula y, aunque no es una marca muy conocida en España lo cierto es que no era la primera vez que la actriz elegía esta firma para una de sus apariciones públicas.

Dos de sus looks más aplaudidos en photocalles ya habían ido firmados por este diseñador que poco a poco está conquistando la moda europea. Largos, uno en fucsia y otro en turquesa, son los dos `vestidazos´ con los que Paula ya había pisado fuerte por lo que su última elección fue una apuesta segura.