Paula Echevarría, pese a todo, sigue manteniendo la calma

Paula Echevarría continúa manteniendo su silencio. Desde que diera la cara en la esperada presentación de su tercer perfume, ‘Sensuelle’, donde no pudo soportar la presión, la actriz española no ha vuelto a decir nada. Paula está centrada en su día a día, su trabajo y el cuidado de su hija Daniella, que celebrará su Primera Comunión en los próximos días.

La actriz está preparando el rodaje de su nueva serie ‘Velvet Colección’, donde coincidirá con algunos compañeros de ‘Velvet’ y otras caras conocidas como Imanol Arias y Mónica Cruz. Paula trata de recuperar la normalidad después del revuelo mediático que ha causado su separación de David Bustamante.

“No pasa nada entre nosotros, pasan cosas en mi casa pero no me voy a pronunciar. Si alguna vez hay algo, lo sabréis. Cuando haya que comunicar algo, lo haremos. Te prometo que no estoy triste, estoy contenta. Quiero mucho a David y él a mí”, declaró Paula a la prensa en la presentación de su perfume.

Por su parte, el cantante comienza ya a mostrar normalidad en sus redes sociales. El cantante llevaba tres semanas sin compartir nada, pero esta semana se ha atrevido con una instantánea en la que anunciaba un nuevo proyecto: “Gran día de trabajo en @universalspain! Pronto habrá algo nuevo! #GraciasPorEstarAhi ❤️😘 @armandix_martin @manuelmartos78“.

Después de unos días desaparecido entre Madrid y San Vicente de la Barquera, donde David estuvo junto a su hija Daniella, el cantante mostró su enfado ante la prensa a la salida del domicilio familiar, hasta donde acudió para ver a su hija después de las vacaciones. “Lleváis 20 días. Sed respetuosos. No va a haber más declaraciones. Nos estáis matando poco a poco”, comentó enfadado.

