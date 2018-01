Ha sido sin duda la noticia de la semana y quizás acabe siendo una de las más importantes del año. Paula Echevarría podría estar viviendo una historia de amor junto a Miguel Torres, el futbolista del Málaga Club de Fútbol. La noticia la han recogido decenas de medios y la respuesta de la actriz no se ha hecho esperar. Ha sido este viernes, a la salida de un conocido centro de belleza de Madrid, cuando se le ha preguntado por el tema que agita al mundo del corazón actualmente. La asturiana no ha confirmado ni desmentido el romance, pero sí que ha reaccionado ante quien dice que el defensa le ha devuelto la sonrisa: “Cariño, es que a mí la sonrisa nunca se me ha borrado”, ha respondido Paula mientras miraba a la cámara.

Sea como fuere, el hecho de no zanjar los rumores hace que se siga alimentando la posibilidad de que Paula Echevarría haya comenzado el año con una nueva ilusión, aunque lo más lógico es que no corrobore nada hasta que no tenga resuelto su proceso de separación con David Bustamante. El nexo entre ambos es Alicia Hernández, íntima amiga de los dos y directora creativa de Dolores Promesas. Algo que no es de extrañar ya que tanto Miguel Torres como la intérprete son grandes apasionados de la moda. Nunca se han dejado ver juntos, pero ha trascendido que la primera vez que se vieron fue en el cumpleaños de su amiga, celebrado el pasado 12 de diciembre en la ‘Taberna Los Gallos’, situada en pleno corazón del barrio de Salamanca (Madrid).

Las agendas de ambos están llenas de compromisos, sobre todo la de Paula Echevarría, pero el hecho de que el lateral diestro se esté recuperando de una grave lesión, y tenga libres los fines de semana, facilitarían más la tarea de verse.

Pese a la respuesta de la actriz, el futbolista aún no se ha pronunciado. Cabe destacar que Miguel Torres se casó en junio de 2013 con María Plaza, pero el amor murió y se separaron hace tiempo. Antes de pasar por el altar mantuvo episodios sentimentales con Patricia Conde, Mónica Hoyos y Ariadne Artiles, aunque también se le relacionó con Cristina Pedroche. ¿Habrá confirmación oficial pronto?