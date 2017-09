Paula Echevarría no triunfa con su primer capítulo de ‘Velvet Colección’

No todo son alegrías para Paula Echevarría. La actriz española, que es una de las actrices más conocidas de nuestro país, y es una de las caras conocidas del spin off ‘Velvet Colección’ para Movistar+. Sin embargo, el estreno no ha conseguido el éxito que todos esperaban.

Y es que la serie consiguió el pasado jueves un 0,5% de cuota de pantalla con una media de 80.000 seguidores. Eso sí, cabe destacar que a pesar de ser una plataforma de pago, la cadena emitió el primer capítulo en directo y gratis a través de YouTube, Facebook y Twitter.

De hecho, en YouTube, el capítulo ha conseguido hasta el momento, unos 55.000 espectadores, y la segunda emisión del capítulo el pasado domingo en Movistar+ consiguió una media de 41.000 seguidores.

A pesar de que en Antena 3, la serie ‘Velvet’ fue líder indiscutible de la cadena con cuatro temporadas, el spin off no ha contado con la misma suerte. La plataforma ha hecho una gran inversión publicitaria para promocionar la serie, pero por ahora, parece no haber dado su fruto.

Mientras tanto, Paula Echevarría continúa con su día a día, centrada en su vida al lado de su hija Daniella y en su trabajo. Sin ir más lejos, desde este martes, la actriz se encuentra en París, hasta donde ha viajado para estar presente en el desfile de la firma Etam.