Paula Echevarría, las claves para acertar con un estilismo 10

Se acercan las navidades y los actos publicitarios se multiplican. Paula Echevarría es el reclamo perfecto para cualquier firma, no solo porque su vida personal está ahora más candente que nunca, sino porque ella es siempre una garantía de éxito en cuestión de imagen. Lo ha vuelto a demostrar en la presentación del Smartgirl Limited Edition de Samsung.

A primer golpe de vista su look no podía ser más sencillo, pero mirado en detalle resultaba perfecto. Un buen ejemplo para copiar y triunfar en esas comidas y compromisos que nos esperan en las próximas fechas.

Paula eligió un vestido mini blanco de línea lápiz de manga larga y cuello redondo, los apliques de guipur en las mangas y la falda con perlas bordadas daban el toque distinto de la firma Elisabetta Franchi. Ya sabéis que las perlas en todo tipo de prendas, desde vaqueros a sudaderas o faldas, son el complemento estrella de esta temporada. Además de quedarle fenomenal, los bordados le dan el punto festivo exacto, sin pasarse.

Pero además del vestido, el triunfo de Paula ha estado en la elección de los complementos. Los zapatos de salón de glitter dorado de Serena Whitehaven de 475 euros no pueden ser más ideales. También fueron un acierto total los pendientes largos de piedras, de la firma Tous.

Paula ha seguido el ejemplo de reina Letizia prescindiendo de las medias. Al tema beauty tampoco se le puede poner un pero. Su melena muy natural ligeramente ondulada, los ojos en ocres con velo dorado y los labios un punto más intenso del tono natural… ¿para qué más?