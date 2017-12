Paula Echevarría se encara con una seguidora en Instagram

Paula Echevarría vuelve a ser noticia. Y no por su viaje a la nieve, donde ha pasado uno de los puentes más increíbles de su vida junto a unas amigas y su hija Daniella. La actriz, que se encuentra rodando la película ‘Ola de Crímenes’ junto a Maribel Verdú y Juana Acosta, protagonizó una de las polémicas del fin de semana en las redes sociales.

Y es que la actriz no dudó en contestar a una seguidora, que criticaba lo mucho que exponía Paula Echevarría a su hija Daniella: “Cuando ellas quieren exponerlas, todo está bien, cuando van de tontas, no cámaras”, comentaba la seguidora. La actriz, que no suele contestar a sus seguidores, no dudó en contestar a este comentario.

“Tengo tres cosas claras después de leer su comentario. 1. Usted nunca me ha escuchado ni leído en ninguna entrevista hablando de este tema en el que he aclarado 1.000 veces que a mí no me importa tanto la “exposición” de mi hija, la cual es preciosa y de la cual estoy orgullosísima, como el acoso que mi hija sufre cada día por parte de los paparazzi para conseguir esas fotos (5, 6, 7, 8 y los que han falta apuntándola con una cámara en el cole, en el parque, paseando, en la playa o donde sea sin preguntarse si es lícito…)”, ha comenzado explicando a la seguidora.

En segundo lugar, Paula continuaba dirigiéndose a la seguidora: “2. Usted nunca ha sufrido ese tipo de acoso y por tanto, no tiene ni idea de lo que es ni de lo que habla… 3. Usted no tiene ni una pizca de educación para dirigirse en estos términos a mí”, le termina diciendo a la seguidora.

Sin embargo, no se queda ahí la cosa, ya que Paula Echevarría también ha mandado un “recadito” a la prensa…: “Y de paso ya, como a la prensa le suele gustar tanto hacerse eco de cuando “salto” ante algún comentario de algún seguidor para decir cuánto me enfado y esas tonterías que les encantan para crear titulares absurdos. Aprovecho para decirles: 1. No me enfado, solo aclaro términos. 2. A ver si os aplicáis todo lo que he dicho en el párrafo 1 y os cortáis un poquito…”.

Tras su largo comentario, Paula Echevarría apuntaba que no tenía más que añadir. Aún así, la actriz apuntó todo el cariño que recibe cada día en las redes sociales: “Pero por suerte en el mundo hay mucha más gente buena que mala… Y ahí estáis el 99% de los que me seguís. Os como con patatas. Gracias!”, zanjó Paula.