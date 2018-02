A estas alturas nadie, pocos dudan de que Paula Echevarría es todo un icono de estilo, que tiene esa innata habilidad para hacer tendencia cualquier cosa que se ponga, así como que su influencia entre un amplio sector femenino crece como la espuma. Una de las que no lo tiene tan claro es Fiona Ferrer. La juez de ‘Cámbiame’ no ha tenido remilgos en dar su franca opinión acerca del estilo de la asturiana y ha emitido su juicio: “Es estilosa pero no elegante”.

La contundente frase de Fiona llegaba justo cuando Carlota Corredera, Pelayo Díaz y ella trataban la evolución fashion de Paula Echevarría desde que empezó a ser un rostro reconocido a la actualidad, sin olvidar su etapa junto a David Bustamante y posterior ruptura: La evolución ha sido a mejor. Cuando la empezamos a conocer gracias a su matrimonio con David vestía de una forma más escotada, dando una imagen que no era la suya”. Otro dardo.

Sin embargo, Pelayo se convirtió en defensor de su paisana y sacó la cara por Paula: “Pero todos tenemos esa evolución. También está bien que tu ropa hable de quién eras y quién eres ahora”. Pero Fiona Ferrer no está dispuesta a dar su brazo a torcer tan fácilmente: “Tiene estilo, sabe defender las prendas, tiene rollo y empatiza con la cámara, es muy educada. Pero yo eso lo diferencio de elegancia. Yo meto en ese contexto a otro tipo de mujeres”, argumentó. Una afirmación a lo que Pelayo le replicaba: “A mí es que la elegancia de libro me aburre soberanamente…”. ¿Se referirá a su compañera Fiona?

Tras el acalorado debate, queda por ver si Paula Echevarría, una mujer que cuida hasta el último detalle de su aspecto, contestará a estas críticas televisadas por parte de Ferrer.