Pastora Soler desolada por la muerte de un fan muy querido

La cantante Pastora Soler ha recibido un duro golpe por el que se ha mostrado desolada. La artista ha querido compartir con todos sus seguidores este triste momento haciendo público a través de Redes Sociales la historia de un joven llamado Aday que ha perdido la vida en un hospital, víctima de una leucemia.

“Pastora, tú eres una de las personas que está haciendo posible que yo vuelva a la vida”, escribía Aday en su cuenta de Instagram durante su hospitalización.

Pastora Soler ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía de Aday y junto a ella ha escrito un emotivo mensaje dirigido al joven: “Otro luchador que me dio una lección de vida,de fuerza,de energía,de humanidad. Agarrándose a la vida cada vez que ésta le daba una nueva señal de esperanza y peleando cada día en contra de su destino con una sonrisa,con ganas y como no ,con música!! Y sin dejar de soñar!!!!!. Nos íbamos a ver el 10 de febrero en Las Palmas,estaba deseando abrazarlo como la primera vez que nos vimos en el mismo Auditorio Alfredo Kraus de su ciudad. Esta vez no podrá ser, pero ten por seguro amigo que ese concierto te lo dedicaré a ti porque me dijiste hasta dónde estaba ubicada tu entrada y sé que estarás allí! DEP querido Aday”.

Pastora Soler ha pasado por momentos difíciles en su carrera, como cuando sufrió pánico escénico en 2014, un problemas que la obligó a retirarse de los escenarios durante dos años. Su público es el que le dio fuerzas para superarlo y continuar. Pero esta compenetración entre la artista y sus fans es mutua. Como Aday, son muchos los fans que han encontrado en Pastora su punto de unión para aferrarse a la vida y continuar. Así le ocurrió a Aday. DEP.