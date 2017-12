El “pastizal” que se ha dejado María Teresa Campos en Nueva York

“Que no mamá, que a mí me hace falta el dinero”, le explicaba. “Ella insistió mucho y me regaló unos botines preciosos. En el último momento le dije que no me importaba nada que no me los comprara. A mí no me importa no llevármelos, de verdad, porque valen un dinero. Mamá, es que a mí me hace falta el dinero”, le comentaba a su madre, que le aseguró que a ella le gustaba comprarle regalos a sus hijas.