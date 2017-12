La henos visto con vestidos como una segunda piel con los que prácticamente parecía desnuda, con escotes hasta el mismísimo ombligo, con transparencias estratégicas y no tan estratégicas e incluso paseando en sujetador por las calles de Nueva York. Después de esto pensábamos que la celebritie norteamericana no podía sorprendernos, pero lo ha hecho. Kim Kardashian se supera cada vez que sale a la calle. Esta vez ha sido con su indescriptible look deportivo en Los Ángeles.

Kim se enfundó unas mallas y un sujetador deportivo gris sobre el que se puso una amplia cazadora con borreguito y las clásicas zapatillas y la gorra de béisbol. Hasta aquí todo correcto si no fuera porque sus voluptuosas curvas hacen poco conveniente estos estilismos tan ceñidos. Pero lo peor llegó cuando la socialité se cambió y se colocó unos pantalones tipo ciclista con un top y para rizar el rizo… unas sandalias.

A pesar de que es una de las personas con más seguidoras en Instagram, con más de cien millones, lo que la convierte en una auténtica influencer, su gusto es más que cuestionable. Habitual de los primeras filas en los desfiles de Paris y Nueva York y clienta de las mejores firmas, la esposa de Kanye West sabe que sus estrambóticos estilismos son la mejor garantía para convertirse en el centro de todos los comentarios y de que su imagen de la vuelta al mundo. Algo, sin duda, esencial para su negocio.

Kim Y Kanye están esperando a su tercer hijo por gestación subrogada. Ya son padres de North, de cuatro años, y de Saint, que el 5 de diciembre cumplirá dos años. La mayor es tan fashion como su madre y tiene en su armario vestidos de primeras como Dior o Chanel, abrigos de pieles e incluso también bolsos de esas primeras firmas. ¿También será tan atrevida como su madre?