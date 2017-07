No fue Paquita Rico una mujer enamoradiza y su vida sentimental estuvo teñida de luto y dolor. En 1960 se enamoró de Juan Ordóñez, hermano de Antonio y torero como todos los descendientes del legendario Niño de la Palma. Se casaron en 1961, pero no fueron felices. Juan no tuvo la suerte en los toros de su hermano Antonio y acabó como banderillero lo que agudizó su carácter depresivo.