Pamela Anderson y Julian Assange ¿la extraña pareja?

Anderson ha dado una entrevista al diario parisino `Le journal du dimanche´ en la que ha pedido a las autoridades francesas que le concedan asilo político al sueco, que lleva refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde hace cinco años. “Julian expuso el nombre de gente muy poderosa que no se frenará ante nada para desacreditarle. Necesita protección, y Francia sería el mejor lugar. Él es también un refugiado”, declaró. Anderson lo conoció a través de una amiga común, la diseñadora Vivienne Westwood, y desde entonces lo ha visitado en diversas ocasiones en la embajada ecuatoriana. “Coincidimos en muchos temas, principalmente el medio ambiente, que siempre me ha interesado. A su lado, es un desafío muy romántico y lo quiero por eso: intenta liberar el mundo educándolo”, añadió la actriz. La estrella de `Los vigilantes de la playa, de 49 años, no quiso éspecificar qué tipo de relación mantiene con Assange, alegando que es “extraordinaria”, pero “demasiado complicada y personal como para explicarla”. Además, Pamela confesó ser conservadora a la hora del amor. “El hombre debe dar el primer paso, ¡pero no en Tinder! Es espantoso, fácil y aburrido. Aunque la revolución sexual nos ofreció muchas libertades, también implicó un sexo sin imaginación, robótico, adicto al porno”, lamentó. Assange, de 45 años, está refugiado en la legación diplomática para evitar su extradición a Suecia, que solicita su entrega en relación a un presunto delito sexual. Pero Anderson desestima estas acusaciones. “El término de violación es puramente difamatorio. Hasta que se pruebe lo contrario, no hay ningún cargo contra él. Es una trama política”, estimó la actriz, que vive parte del año en Francia, país del que dijo que se enamoró durante una de sus sesiones fotográficas para la revista Playboy en Saint-Tropez.