Palomo Spain desvela a Risto Mejide cómo ‘enamoró’ a Beyoncé

Beyoncé o Miley Cyrus han catapultado a este creador cordobés al Olimpo de los diseñadores. “Le prestamos ropa a Beyoncé porque nos lo pidió una persona de su enorme equipo de estilistas. Y algo bonito que sucedió fue que nos la devolvieron, cosa que no pasa habitualmente, porque ¡le gustó la ropa! ¡Beyoncé quería comprar! Compró ocho looks enteros justo antes de que se quedase embarazada. Cuando supe de su embarazo pensé: ‘Bueno, pues ya está, ya lo tiene. Yo he hecho mi trabajo de diseñador, ella ha hecho su trabajo de clienta y si se lo quiere poner para estar por casa, pues estupendo’. Y un día me levanto y veo un mensaje de mi prima que me dice: ‘Esto es Palomo Spain?’ con una foto que había publicado Beyoncé”.