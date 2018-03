Los Oscar van camino de ser centenarios. Mientras tanto, disfrutamos de las diez ediciones que restan hasta llegar a la cifra redonda. En su 90º edición, las estrellas de Hollywood han vuelto a sacar lo mejor, pero también lo peor de sus armarios. La alfombra roja del Teatro Dolby de Los Ángeles se ha convertido de nuevo en una pasarela improvisada sobre las que las actrices buscan destacar por encima del resto. Hay algunas que lo consiguen, pero por la desacertada elección de sus looks.

Los excesos de originalidad, atrevimiento, sencillez o inadecuación al contexto que merecen una gala de tanto lustre como los Oscar, son algunos de los pecados que han cometido las divas del cine. Sin embargo, seamos justos, en la alfombra roja de 2018 la elegancia ha ganado a lo hortera y las mejor vestidas han vencido sobre las peor. Pero como suele suceder en estos casos, ha habido algunas actrices cuyos vestidos se suman al histórico de looks para olvidar de los premios y que no podrán escuchar aquello de “And the Oscar goes to…”, por lo menos en lo que a cuestiones de estilo se refiere.