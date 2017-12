Ortega Cano manda un mensaje a Rocío Carrasco: “Que se deje de juicios”

Ortega Cano ha acudido al circo en familia y ha hablado con una reportera de ‘El programa de Ana Rosa’. Tras desvelar que el circo le gusta desde pequeño, y confesar que cuando era un niño quería ser payaso, Ortega ha querido ser generoso por Navidad, regalando a la reportera unas declaraciones que no han pasado desapercibidas.

Al tocar el tema de su boda, que tendrá lugar con Ana María Aldón en el 2018, y desvelar que será una celebración íntima en compañía de la familia y de los amigos, ha surgido la pregunta de si invitará a Rocío Carrasco.

Ortega no lo ha aclarado, pero no ha querido dejar pasar la oportunidad de enviarle un mensaje a la hija de Rocío Carrasco: “Yo le diría a Rocío Carrasco que se deje de juicios, sobre todo por el bien de sus hijos, que son los nietos de su madre, y que están sufriendo mucho con esta situación. Lo mejor es perdonar y dejar que todo el mundo tire para adelante”. “A mí me afecta porque yo quiero mucho a esos niños”.

Además, Ortega Cano ha confirmado que para este 2018, por fin, se abrirán las puertas del museo de Rocío Jurado: “A Rocío Carrasco ya le han dado la fecha de la apertura, por fin, algo que debería haber ocurrido hace mucho tiempo”.