Toreros y artistas se juntaron en San Sebastián de los Reyes (Madrid) para pasar un buen domingo de fútbol en el VI Memorial Tony Leblanc. Uno de los grandes amigos del fallecido actor fue José Ortega Cano, que ha sido una de las estrellas del partido y lo hizo en familia al acudir junto a su hija Gloria Camila, Kiko Jiménez y José Fernando, que participó durante la segunda parte del encuentro.

El hijo del torero centró gran parte de la atención. Durante la primera parte se mantuvo atento a las evoluciones de su padre sobre el césped, donde demostró estar completamente en forma, a sus 64 años, aguantando todo un tiempo corriendo y desmarcándose. Después, el colombiano se calzó las botas y jugó un buen rato. Una vez más, Ortega Cano hizo público lo orgulloso que está de José Fernando: “Está muy bien, pero ahora está un poco gordito por los medicamentos que toma”, confesó su padre. Ya le defendió hace unas semanas en ‘Viva la Vida’, cuando confesó que sigue un programa de rehabilitación por enésima vez y que esto le había servido para darse cuenta de una vez por todas de cuál era el camino adecuado.

Ortega Cano se mostró bastante esquivo cuando fue preguntado por algunos temas y echó balones fuera, nunca mejor dicho, hablando del clima. Por ejemplo, con la decisión de Rocío Carrasco de no contar con su prima Chayo para el homenaje a Rocío Jurado. Desde las gradas, Gloria Camila aplaudía las acciones de su padre, hermano y no perdió la ocasión de volver a apoyar a José Fernando: “Mi hermano está genial. La niña le ha traído más fuerza y está genial. Saliendo poco a poco”. Sobre la cancelación de la supuesta boda con Michu, Gloria dice que no sabe nada… y sobre su sobrina que “es muy buena y está genial”.

Bigote Arrocet, Toño Sanchís, Máximo Valverde, Juan Carlos Delgado ‘El Pera’ y la madre de Irene Villa, María Jesús González fueron otros de los que se dejaron ver en un homenaje a Tony Leblanc que recaudó alimentos destinados a la Asociación de Mensajeros de La Paz del Padre Ángel.