Ortega Cano y otros consejeros de Rocío Carrasco

Los diferentes juicios que han mantenido Rocío Carrasco y Antonio David Flores han sido uno de los temas del año. Si bien estos procesos no solo involucraban al exmatrimonio, ha sido él quien se ha convertido en el principal protagonista de decenas de titulares.

Sin duda, se trata de una situación complicada que parece no tener una solución a corto plazo, quizás por ese motivo han sido varias las personas del entorno de Rocío y Antonio David que les han prestado sus consejos, aun sin pedirlos. El último en hacerlo ha sido José Ortega Cano, que ha querido compartir con la hija de la que fuera su mujer, Rocío Jurado, lo que él haría en su situación. “Yo le diría a Rocío Carrasco que se deje de juicios, sobre todo por el bien de sus hijos, que son los nietos de su madre, y que están /galeria/como-esta-preparando-jose-ortega-cano-la-llegada-de-su-primera-nieta/sufriendo mucho con esta situación. Lo mejor es perdonar y dejar que todo el mundo tire para adelante”. Y es que el torero tiene un gran aprecio por Rocío y David, “me afecta porque yo quiero mucho a esos niños”, ha asegurado.

Aunque no sabemos si Carrasco aceptará o no las palabras del ex torero, no ha sido el único que ha intentado que cambie su parecer. Su tío José Antonio, marido de Gloria Mohedano, también intentó algo similar el pasado mes de agosto, animándola a retirar la demanda contra el padre de sus hijos. “Quería darle el consejo de que retire la demanda. Si en el pecho no tiene un músculo sino un corazón, que escuche a ese corazón y no a nadie más. Que retire la demanda si tiene un corazón, que escuche a su corazón y a nadie más. Que piense que cuanto más gane y más cárcel le echen a David, más pierde ella, porque la única oportunidad que tiene de que esos hijos algún día le vuelvan a dar un beso es retirando la demanda”.

Pero no solo ha recibido palabras para que termine las acciones judiciales contra su ex. Sandra Barnera y María Teresa Campos han sido dos de sus grandes apoyos en los últimos tiempos. Por una parte, la presentadora catalana confesó que solo hablaría con ella “se sintiera con ganas o necesidad de hacerlo. Es una cosa tan dura… porque el silencio también es difícil entonces…no sé”. Por la otra, la veterana periodista quiso demostrar que está a su lado: “Lo único que pido es que la vida sea justa con ella. Rocío ha pasado mucho en la vida; vio morir a su padre, al que estaba muy unida, y vivió la enfermedad de su madre. Hay otras cuestiones de las que no he hablado nunca ni lo voy a hacer ahora, pero ojalá la vida sea justa con ella”, sentenciaba.