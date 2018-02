El original nuevo negocio de Arancha de Benito

Se reconoce como una mujer “muy vital”, una cualidad que, sin duda, ha sido clave en su última aventura profesional. Demostrando que tiene gran iniciativa, Arancha de Benito acaba de empezar un nuevo proyecto que suma a su ya extenso currículum. “Estoy muy bien, muy contenta, aunque muy estresada porque trabajo mucho”, reconocía el pasado lunes durante un acto de la firma ‘Jacob Delafon’.

Un estrés fruto del tiempo y esfuerzo que está dedicando a ‘Debest home’, una agencia de servicio doméstico que acaba de inaugurar y de la que no podía estar más orgullosa. “Está yendo muy bien”, contaba, feliz de que toda la energía que está invirtiendo, “como en todas las empresas nuevas”, está dando sus frutos.

Se trata de una compañía que opera en el municipio de Pozuelo de Alarcón que ofrece un gran número de servicios, desde empleadas internas y externas de hogar, a servicios de estética a domicilio pasando por profesores particulares y cuidado de niños y ancianos. Una cuya gestión compagina con sus otras tareas, la de directora de relaciones externas de la ONG Infancias Sin Fronteras y la de madre. Sus hijos, Zaida y Aitor, de 17 y 16 años respectivamente, están en plena adolescencia, por lo que confiesa que el estrés es “seguro”.

Mucha más tranquilidad tiene en la relación con su novio, Agustín Etienne. Con el argentino Arancha ha encontrado la estabilidad que necesitaba y, tras cinco años juntos, no puede más que decir que es muy feliz a su lado. Si bien su historia va viento en popa, la ex de Guti tiene muy claro que no quiere volver a pasar por el altar. “No me hace especial ilusión volverme a casar, tuve una boda muy bonita con la persona y el momento perfecto y creo que hay cosas que, por mi filosofía de vida, creo que solo voy a hacer una vez en la vida y esta es una de ellas, como la Comunión”, aseguró.