Hay muchas maneras para estar guapa y sentirse mejor con una misma. Además de seguir una dieta adecuada y realizar ejercicio físico, existen otras maneras que aceleran el proceso y hacen que muchas personas se quiten un complejo de encima. Carlota Corredera sabe mucho de cambio de imagen, pues desde el mismo momento en el que decidió coger el toro por los cuernos y mejorar su aspecto, la gallega se convirtió en un ejemplo para muchas mujeres.

Durante el estreno de la obra teatral de su amiga Paz Padilla, Carlota desveló que ha pasado en dos ocasiones por el quirófano para verse más guapa. Algo que nunca ha negado: “En 2010 me hice una liposucción y me subí el pecho porque cambiar de peso lo tenía caído”, reconocía, un proceso que, aunque no fue agradable por el postoperatorio, no descarta para el futuro, “volvería a hacerlo si lo viese necesario”, aseguraba.

Carlota Corredera ha perdido en torno a 60 kilos y siempre ha enfatizado que más allá de la mejora estética que ha supuesto lo que ha mejorado exponencialmente es la salud. Su experiencia la narró en su libro “Tú también puedes : cómo conseguí perder 60 kilos y ganar salud”.

Eso sí, no es algo que entre en sus planes a corto plazo pues “un quirófano impone, aunque sea para algo estético”. Quienes sí que podrían tener intención de operarse son Terelu Campos y Carmen Borrego, quienes ya lo anunciaron durante el capítulo de ‘Las Campos’ en Miami. Sobre esto, Carlota Corredera se mostró muy de acuerdo con su decisión, pues es consciente de que a Carmen “le acompleja mucho el tema de la papada y que Terelu se quiere hacer algún retoque”.

“Las apoyo totalmente. También te digo que la recuperación… Yo cuando me hice la liposucción pensé que iba a ser un paseo y de eso nada, tiene un proceso muy largo de recuperación, de drenaje, fajas, es pesado… Pero si estas en buenas manos, que es lo fundamental creo que vale la pena”.