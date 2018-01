Errores y aciertos en la primera alfombra roja de los triunfitos

El sábado por la noche se entregaron en Zaragoza los Premios Forqué, un evento que reunió a numerosos rostros conocidos del cine español.

Pero los actores y directos no fueron los únicos que brillaron sobre la alfombra roja, y es que los triunfitos que acaban de salir de la academia de ‘Operación Triunfo’ también estuvieron invitados a la gala.

Mimi, Ricky, Juan Antonio, Thalía, Mireya, Marina, Raoul, Cepeda y Nerea se subieron al escenario para cantar el himno de esta edición, ‘Camina’, en la que fue su primera actuación tras su salida del programa.

Para ser su primera alfombra roja podrían pasarse por alto ciertos errores estilísticos de los cantantes, pero es que algunos eran difíciles de ignorar.

Los chicos optaron por traje oscuro, como requería el “dress code” de la ocasión, pero no todos supieron acertar. Si bien Cepeda estuvo muy correcto con un traje negro, no hubiera pasado nada si se hubiera dejado las pulseras en casa. Al igual que Ricky, aunque a los dos les han enseñado a posar en idéntica postura en los photocalls. Los otros dos chicos suspendieron en estilo. Por un lado, Raoul parecía que le había prestado alguien el traje y le quedaba un par de tallas más grande, y del estampado y la corbata a juego mejor ni hablar (pura fantasía de Nochevieja). Juan Antonio por su parte apostó todo al color, el color equivocado, porque el azul de su traje y el rojo a cuadros de su chaleco no le hacían ningún favor.

De las chicas solo se salvó Mireya, y con un aprobado raspado porque había exceso en su vestido barroco y en su maquillaje. Por su parte, Nerea optó por un vestido verde con estampados de pájaros que hubiera sido más acertado para ir a un cocktail o a ver una carrera de caballos.

Marina se decantó por un vestido de terciopelo y un chal de volantes en un look algo trasnochado en el que nada tenía sentido. Tanto Mimi como Thalia se lo jugaron todo a las transparencias y el “brillo brilli” (el efecto ‘Frozen’ ha hecho mucho daño). Mimi se lo jugó al verde agua y Thalia al rosa pastel. El resultado para ambas fue igual de desacertado, ya que les echaba años encima.