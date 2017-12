Olvido Hormigos ataca con crudeza a María Teresa y Terelu Campos

“Ellas -de nuevo en alusión a madre e hija- siempre me han considerado una friki. Ellas siempre se han puesto como en otra categoría superior a mí y me han juzgado. Yo el programa no lo pude ver y no sé muy bien lo que dijo, pero me parece muy fuerte que ella haya accedido a hablar de esas cosas. ¿Qué ha cambiado en Terelu?”, ha dicho Olvido Hormigos a Jesús Carmona.