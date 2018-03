El nuevo varapalo judicial de Kiko Rivera

Kiko Rivera lleva una semana de lo más intensa. El hijo de Isabel Pantoja acaba de conocer a su sobrino Cayetano, fruto de la relación de su hermano Cayetano Rivera y Eva González, que nació el pasado 4 de marzo en Sevilla. Un día después de su llegada, el dj acudía al hospital para conocerlo.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para Kiko Rivera, que esta semana ha tenido que ver como una demanda hacia él ha seguido adelante. Y es que en marzo de 2016, el dj dejó plantado a un empresario en un discoteca, que esperaba su visita. Se le interpuso una demanda por incumplimiento de contrato. Kiko dijo que no se encontraba bien y no se presentó a su actuación alegando que estaba enfermo.

El hijo de Isabel Pantoja no se presentó a la audiencia previa y ahora ha explicado el motivo, desvelando que se “encontraba esperando a ser llamado en el pasillo de la primera planta del juzgado, que no escuchó la llamada”. En ‘El programa de AR’ han comentado que el dj explica que se encontraba allí, pero que no se enteró. Ahora parece que sera condenado a pagar 12.000 euros por no acudir a un bolo en una discoteca de Alicante. Su abogada ha explicado que “las notificaciones se la mandaban a un domicilio en el que no vivía”. Ahora tiene 20 días para apelar.

A pesar de este delicado momento, Kiko Rivera está disfrutando de una de las etapas más dulces de su vida, al lado de su hija Carlota, que llegó al mundo hace unos días. El dj es ya padre de tres hijos, Ana, la primera hija que tuvo con Irene Rosales, y Francisco, el hijo que tuvo fruto de su relación con Jessica Bueno.

El hijo mayor de Isabel Pantoja se ha convertido en tío de nuevo tras la llegada de Cayetano, el hijo de Cayetano Rivera y Eva González, a los que no dudó en dar la enhorabuena: “Felicidades hermano @cayetanorivera que sobrino más guapo me has dado! #kikorivera y la mami @evagonzalezoficial ole tu!”.

Ha sido una semana intensa, ya que también ha compartido un emotivo recuerdo de su padre cuando hubiera cumplido años: “Feliz cumpleaños papá donde quiera que estes. Tengo pocas fotos los dos juntos pero las guardo con mucho cariño. Te extraño mucho❤️❤️❤️”. Luego compartió una imagen de la tumba de su padre junto a un: “Los que te queremos no te olvidamos… ojalá estuvieses aquí con nosotros papá. Siempre en mi ❤️”.