Nerea Garmendia y otras celebs que han congelado sus óvulos

Hace unos días Nerea Garmendia agitaba a sus seguidores cuando subía una foto en la parecía enseñar una ecografía. Su cuenta de Instagram se llegó de felicitaciones de seguidores por un embarazo que la actriz no tardó en desmentir.

Lo que enseñaba la novia de Jesús Olmedo en la fotografía no era un futuro bebé, sino cinco de sus óvulos. Nerea ha sido la última famosa en congelar sus óvulos, una tendencia al alza en los últimos tiempos que asegura a las mujeres poder ser mamá en el futuro sin el riesgo de la infertilidad a partir de los 40.

Paula Vázquez es otro de los nombres más conocidos de la lista. La gallega fue una de las primeras en reconocer que había decidido optar por este método para asegurarse la maternidad en el futuro. “Si pudiera hacerlo como los hombres, a los cuarenta y pico, cuando ya no tienes que correr, cuando tu vida ya tiene unas bases sólidas y la tienes más o menos encarrilada. Ellos no tienen que ir contrarreloj. Por eso esto de la vitrificación me parece perfecto. Te da un bonus extra…”, reconocía en una entrevista.

Mucho se ha hablado sobre el caso de Sofía Vergara. Cuando salía con su anterior novio, la pareja decidió congelar los embriones para asegurarse la descendencia en el futuro a través de un vientre de alquiler. Sin embargo, cuando rompieron Sofía pidió la destrucción de los mismos, algo con lo que su ex, Nick Loeb, no está de acuerdo y por lo que decidió demandarla.

Otro caso muy conocido es el de Jennifer Aniston. A mediados de 2012 la protagonista de ‘Friends’ confesó que, un año antes, había decidido congelar sus óvulos en una clínica del sur de California. Sin embargo, parece que por el momento ni Jennifer ni su marido se han planteado la paternidad.