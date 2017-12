Las navidades con sorpresa de David Bisbal

Así lo anunciaba él mismo, “ya soy abuelo”, decía en redes sociales acompañando a una imagen de sí mismo con una tierna bebé en brazos. Para tranquilidad de todos sus seguidores, que no entendían nada, continuaba explicando “estos muñecos de hoy en día que parecen de verdad, por Dios”. Y es que su hija Ella ha pedido de regalo estas Navidades un ‘bebé reborn’, un tipo de muñecos que recrean a la perfección un bebé real, cada uno de sus pliegues imita mejor a los de un adorable recién nacido real.

Detrás de este cómico y sorprendente momento se encuentra otro mucho más tierno. El hecho de que David Bisbal ha reunido a toda su familia por Navidad. A su pequeña le tocaba pasar con él esta festividad y por ello no ha dudado en hacer las maletas, recoger a Ella y montarse en el coche camino a Almería para celebrar la Nochebuena.

También le ha acompañado Rosanna Zanetti, su pareja, que desde hace próximamente un año está instalada junto a él. Parece que se lleva de maravilla con su familia política, pues han sido muchas las parejas que han pasado por la vida del cantante que al parecer no han cuajado del todo con sus padres y hermanos, sin embargo, Rosanna pasa mucho tiempo con ellos y parece sentirse a gusto.

El almeriense está pasando por un momento de felicidad plena. Lo explicaba así en una de sus últimas entrevistas “Rosanna es sumamente importante en mi vida, todo lo que he conseguido, a nivel felicidad, sobre el escenario y en cualquier aspecto de la vida, lo he hecho gracias a su ayuda. Además de tener su propio trabajo, no ha parado de ayudarme. Con todo lo duro que es la música ella me ha facilitado la tarea y ha hecho que sea mucho más llevadera. En 2017 no he parado de sonreír y en 2018 voy a sonreír aún más bonito. Con ella las cosas son mucho más fáciles”. Toda una declaración de intenciones con la que de nuevo deja margen a especular con una posible boda el año que entra. No puede pedirle más a la vida.