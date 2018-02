Natalia Ferviú y otros abandonos televisivos en directo

Aunque no fue en televisión, sino en radio, no podemos olvidar el caso de Justin Bieber. En 2015, el autor de ‘What do you mean?’ acudió a los 40 Principales para realizar una entrevista. A pesar de que llegó 40 minutos tarde, en cierto momento se levantó para ir al baño y no volver jamás. Increíble, pero cierto. La versión del programa es que el canadiense se había agobiado debido a la gran cantidad de expectación que había generado.