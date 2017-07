Nagore Robles se desnuda en su foto más atrevida y sincera

En el baño, completamente desnuda, al natural y con una declaración de intenciones que sale desde lo más profundo de su corazón. Así se ha mostrado Nagore Robles en Redes Sociales.

La colaboradora de televisión ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram como nunca antes se la había visto. Pero si la imagen resulta impactante, sus palabras lo son aún más: “Cuántas formas, caretas, fantasmas, pasados, miedos, expectativas, apegos, presentes, heridas, dragones, nostalgias, pieles, futuros, funciones, huidas… he sido tantas cosas y tan pocas eran mías…

Llevo tiempo queriendo quitarme todo lo que he ido recogiendo en el camino y no era mío; o ya no me pertenece.

Esa dependencia a ser otr@ que esperan de ti, a sentirte egoísta si no das lo que desean y a veces exigen… a vivir perdid@ porque no sabes que puerta elegir y por miedo, sigues patrones para no decepcionarles y decepcionarte.

¿Qué eras, qué estás siendo y qué quieres ser?

Cuánto cuesta ser un@ mism@

Desde hace tiempo empecé un duro camino, desnudarme.

¿Os cuesta tanto como a mí?”.

Desde que Sandra Barneda llegó a al vida de Nagore Robles, esta se está encontrando a sí misma. Sandra saca lo mejor de Nagore, la cara más feliz y amable. Además la retrata en imágenes sin artificio, donde logra sacar la esencia de la colaboradora.

