Nacho Duato habla de su relación con Miguel Bosé

Nacho Duato se ha convertido en el último invitado a sentarse en el ‘chester’ de Risto Mejide. El bailarín ha vuelto a impresionar con sus declaraciones, no solo al público, también al presentador del programa. Nacho Duato, que quiere volver a España tras un tiempo en Berlín, ha hablado de todas las polémicas en las que se ha visto envuelto y de algunos personajes tan conocidos como su gran amigo Miguel Bosé, del que habló con cariño.

“Desde el primer momento que nos vimos, nos gustamos como personas y nos gustamos físicamente. Nos juntamos como uña y carne. Es uno de mis mejores amigos, es una persona con un corazón que no le cabe dentro, un gran artista. Estuvimos juntos en Nueva York viviendo, lo hemos pasado muy bien. Hace mucho que no le veo, pero la amistad no necesita frecuencia, el amor sí”, declaró sobre la relación que mantiene con el cantante español.

No fue de lo único que habló Nacho Duato, que también dedicó una parte de su entrevista para hablar de su infancia, de lo mal que lo pasó cuando su hermana falleció de SIDA,y de la mala relación con su padre. Cuenta que su padre no llevaba demasiado bien que su hijo se pusiera mallas, se maquillara y bailara ballet, algo que les distanció: “Donde he llegado, me lo he currado solo. Mis padres no me dejaban bailar, y a los 17 años, tuve que irme a Londres. Le dije que iba a aprender inglés. Me daba miedo decirle a mi padre que iba a estudiar ballet, con todo ese prejuicio de que el ballet es para las chicas o que todos los que bailan son maricas… Nunca tuve la oportunidad de hablar con mi padre de estas cosas”.

Después de 20 años en la Compañía Nacional de Danza en España, Nacho Duato se fue a Berlín, de donde ya piensa volver. “No volvería a trabajar en España con el Ministerio. No quiero trabajar nunca más para los políticos. Ahora me voy de Berlín. Firmé un contrato por cinco años, y me dijeron que me iba con tres años de antelación. Me voy de Alemania porque quieren que sea una mujer la que dirija la Compañía”.

Su llegada a Alemania no fue fácil, ya que antes de que se instalara allí, Nacho Duato aseguraba que montó “un pequeño pollo” durante su primera entrevista: “Antes de poner un pie en Berlín, ya la tenían tomada conmigo”. En julio, Nacho Duato volverá a España, y ya tiene pensado sus planes: “Tengo pensado montar una fundación que se dedique a promover la danza, que ofrezca becas a jóvenes bailarines, de coreógrafos…