Muere Sheila, la sobrina de Yola Berrocal que la visitó por sorpresa en ‘Supervivientes’

La gala de ‘Supervivientes’ ha comenzado con una mala noticia. Jorge Javier Vázquez comenzaba dando el pésame a Yola Berrocal y a toda su familia. Y es que esta semana ha muerto Sheila, la sobrina de Yola que fue a visitarla, por sorpresa, a Honduras el año pasado, durante su estancia en el ‘reality’.

“Esta semana ha fallecido Sheila, la sobrina de Yola Berrocal. Viajó a Honduras para sorprender a su tía el año pasado. Desde ‘Supervivientes’ mandamos nuestras condolencias y un beso a Yola y a toda su familia”, comentaba Jorge Javier nada más comenzar el programa. Acto seguido, todo el público ha aplaudido las palabras del presentador.

Las redes sociales no tardaron en mandar mensajes de ánimo y apoyo a Yola Berrocal, y ella, sin dudarlo, se mostró muy agradecida: “¡Muchas gracias a todos los que me habéis enviado mensajes con tanto cariño!”. Hay que recordar que Sheila padecía una grave enfermedad.

En la visita sorpresa, Yola, sorprendida, no paró de preocuparse por ella e interesarse por su estado de salud: “Estoy genial. Todo ha salido perfecto. La quimio súper bien. Fíjate, estoy aquí, si me he venido para acá desde Dusseldorf a verte. Estate tranquila, estamos todos muy orgullosos de ti. Me alegro mucho de que me dejaran venir a verte”, comentó la sobrina durante la visita.

La muerte de Sheila ha sido una triste noticia para Yola Berrocal, que ha recibido el cariño y apoyo de todo el equipo de ‘Supervivientes’ y de todos sus seguidores.