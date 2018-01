El motivo por el que Alfred tuvo que abandonar el plató de ‘Operación Triunfo’

La tensión, el cansancio y los nervios empiezan a pasar factura. A uno de ellos ha sido a Alfred, que tuvo la peor gala hasta el momento. Y no por su actuación, sino porque no se encontraba del todo bien. Las redes sociales pronto se hacían eco de la ausencia de Alfred en el sillón con sus compañeros. Sus fans estaban preocupados y las especulaciones no tardaron en salir, y es que el catalán abandonó hasta tres veces la décima gala. De hecho, durante la actuación de Pablo López no estaba con el resto de sus compañeros.