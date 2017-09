El monumental enfado de Belén Esteban con María José Campanario y Jesulín

“Qué duro es que haya padres que saben dónde están sus hijas y que no se preocupen y no las quieran”, ha comenzado diciendo Belén Esteban en el plató de ‘Sálvame’. “Vengo calentita, ya no me corto. Nadie tiene que sacar un Whatsapp de mi hija siendo menor de edad. Y que toda España sepa la nota que ha sacado en Selectividad”, ha comentado muy enfadada por la filtración de los mensajes de su hija a María José Campanario.