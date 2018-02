Mónica Pont: “Ya sabía que pedían prisión para Arantxa”

Mientras que Arantxa Sánchez Vicario prefiere guardar silencio por el momento, Mónica Pont, una de sus mejores amigas, se ha convertido en una especie de portavoz para la prensa y en su gran defensora.

El pasado jueves, la actriz volvió a aclarar la situación de la tenista en una de las fiestas celebradas con motivo de ARCO. Si bien confesó que no había podido hablar con ella porque no había contestado a sus mensajes, reiteró que tiene todo su apoyo. “Cuando ella esté bien, contestará. Yo tampoco lo haría. Yo me encontré en la misma situación que ella y yo tampoco contestaba”, contó.

Aparte de la separación de su marido, ahora se tiene que enfrentar también a la petición de prisión preventiva, un anuncio que ha sorprendido a casi todo el mundo, pero no a Pont. “Sabía de la historia antes de que se publicara, pero me está sorprendiendo. Lo de prisión ya se sabía por el pacto de Luxemburgo, que le debía ese dinero, pero estoy convencida de que Arantxa solucionará todos sus problemas personales y económicos”, explicó confiada.

Los últimos tiempos habrían tenido también algo bueno para Arantxa pues, según cree Mónica Pont, “ha habido un acercamiento con su familia”. Una nueva situación que haría feliz a la amiga de la ex tenista y seguro que también a los que comparten su sangre. “En cierto modo, su familia le quiso advertir, pero ella estaba enamorada. ¿Qué locuras no hacemos por amor? Yo me siento súper identificada con ella. No se la puede criticar por haber apostado por el amor”.