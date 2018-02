Una de las personas que más conocen a Arantxa Sánchez Vicario y su situación familiar es Mónica Pont, una de sus mejores amigas. En medio del huracán en el que sea visto envuelta la tenista, que todavía no se ha pronunciado al respecto, la actriz ha aprovechado el cumpleaños de Julio José Iglesias, en el que fue una de las invitadas, para dar su punto de vista.

Una de las primeras cosas que quiso hacer Pont fue mandar un mensaje a su amiga: “ella me tiene para lo que necesite”. La separación, que tanto ha sorprendido a la prensa española, no ha supuesto tal shock para ella. “Hace dos años que no estaban en sus mejores momentos, pero como todas las parejas. Yo pensaba que lo superarían porque ella apostó por su matrimonio. Le ha faltado cariño, no ha podido disfrutar de una vida normal: disfrutar, enamorarse… debido a su profesión. A Pep le abrió su corazón y se entregó a él”, ha contado.

Si bien no ha abordado los posibles motivos de la ruptura, Mónica no tuvo reparo en mostrar que confía mucho en las capacidades de Vicario para superar la situación y seguir cuidando de sus hijos. “Sé que saldrá de esta. Creo que delegó demasiado en Pep en muchos niveles, él tiene mucho don de gentes. Yo soy amiga de la pareja, pero si me necesita Arantxa me tendrá para que lo que sea”.

Su mayor deseo es que el ex matrimonio “no convierta esto en un circo mediático o en una guerra despiadada porque los que sufren son los niños”. Sobre qué pasará con ellos, la intérprete opina que quizás Arantxa establezca de forma definitiva su residencia en Miami “porque Estados Unidos es muy severo con estos temas de custodias” y que si Pep solicita la custodia su amiga “demostrará que está capacitada para cuidar de sus hijos y posiblemente se la den”.