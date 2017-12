Te contamos el momento más surrealista de Mar Flores en Instagram

¿Qué le pasa a Mar Flores? Eso es lo que se preguntan decenas de sus seguidores en las redes sociales tras la última publicación de la modelo. Una foto en la que sale muy guapa y que va acompañada de un mensaje de los más críptico que, muy presumiblemente va dirigido a Julio Ruz, expareja de la modelo María Jesús Ruiz.

El pasado lunes la revista Corazón TVE contaba en sus páginas que, supuestamente, Mar y Julio habrían sido amigos tras la ruptura de la top con Javier Merino, una mala época en la que el andaluz se convirtió en su apoyo. “Es una mujer estupenda y una buena amiga. Tiene un gran sentido del humor y su sonrisa es capaz de llenar una habitación. Me alegro de que haya conseguido una estabilidad con Elías y le deseo lo mejor”, alababa el empresario en la publicación.

A pesar de que no decía nada comprometedor, a Flores estas palabras no parecen haberle sentado nada bien. Y es que, además de desmentirlas, amenaza con tomar medidas legales: “Yo no sé Gwyneth Paltrow, pero yo no como hamburguesas. Y el que diga lo contrario hablará con mi abogado”.

Son muchos los que no encuentran sentido a este ataque y es que, ¿qué pintan las hamburguesas en toda la historia? ¿Estará comparando a Julio con ‘comida rápida’? ¿Se referirá a que ella solo ‘come’ cosas de ‘alto standing’? Las hipótesis están abiertas y parece que habrá que esperar que uno u otro se anime a resolver el que ya es uno de los grandes enigmas de Instagram.