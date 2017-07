Mila Ximénez y todas las veces que decidió pedir disculpas

Mila Ximénez tuvo sonadas broncas con Dulce durante su participación en ‘Supervivientes’. Con ella se disculpó en varias ocasiones. ” Ayer en la gala dije algo que no me pareció bien y que quiero pedirte disculpas ya que no lo pienso; lo de que muerdes la mano que te da de comer y esas cosas que yo digo de vez en cuando. No lo siento, lo que pasa que es lo único que te digo para que te enfurezcas y hacerte daño pero que no lo siento en absoluto, que lo sepas”.”No me lo tengas en cuenta porque yo soy así de bestia y luego al día siguiente no me cuesta nada pedir disculpas y pedirte perdón. Hay cosas que no te las mereces”.