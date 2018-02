Mila Ximénez reaparece y se reencuentra con Carlos Lozano

“¿Te fuiste por culpa de Carlos Lozano?”, es lo primero que le ha preguntado Carlota, ya que su ausencia comenzó tras una sonada bronca con el colaborador. “Le voy a dar un disgusto a Carlos, pero no, no me fui por él. Harían falta 20 Carlos Lozano para que yo me marche de un programa”, ha contestado Mila.