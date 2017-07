La semana más blanda de Mila Ximénez

Como ha demostrado en muchas ocasiones, Mila es una mujer de carácter que cuando se enfada puede llegar muy lejos con sus bombas verbales. Este tipo de comportamientos le llevan a tener muchos enfrentamientos, como ha sido el caso en estos últimos meses con Carmen Borrego, a la que acusó de hablar mal de Bigote Arrocet, algo que la hija de María Teresa siempre negó y que le causó un gran malestar. Pero a pesar de que a Mila se le llenara la boca con palabras como mentirosa e hipócrita hacia la hija menor de María Teresa, Ximénez también ha sabido recapacitar y dar marcha atrás.

No es tan fiero el león como lo pintan, podría decirse de Mila, que hace unos días se emocionaba frente a Terelu en ‘Sálvame’ por la tensa situación que han vivido a raíz de las desavenencias con Carmen. Mila también ha sabido retroceder y mostrar su cara más amable, como ha hecho al ir a la presentación del libro de Terelu Campos, donde no ha dudado en dar un paso al frente y acercarse a hablar con Carmen para limar las asperezas de estos últimos meses. Todo ello a pesar de sentirse agobiada por los medios de comunicación, que no pararon de preguntarle por sus enfrentamientos con las Campos. Lo confirmaba Terelu en ‘Sálvame’, donde mostraba una foto de su hermana y Mila sonrientes y juntas. Por fin habían hecho las paces.

Y es que el carácter de Mila Ximénez es comparable a una cerilla, que prende rápido, pero al que enseguida se le apaga la llama. Una mujer impulsiva, que no siempre piensa dos veces todo lo que dice, con apariencia de persona fuerte, pero que en el fondo sufre con los enfrentamientos y las consecuencias que ellos le acarrean. Como ha sido en este caso, su relación con su amiga Terelu se vió afectada y hemos podido ver a Mila sufrir y emocionarse por ello. Y es que, como ella misma ha confesado, no merece la pena arruinar una amistad de tantos años por un conflicto de un par de meses.