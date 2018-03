Mila Ximénez, indignada con la hija de su amor secreto, arremete contra ella

Mila Ximénez ha pasado una dura semana desde que el viernes 23 de febrero recibiera la noticia de la muerte del que fue su gran amor durante más de 20 años: el empresario marroquí Rafael Aguilera.

“Yo me entero de esto el viernes 23 de febrero a las 16:00 de la tarde porque mi compañero Kiko Hernández recibe un mensaje de alguien que no voy a dar su nombre y donde le dice: “Dile a Mila que ha muerto esta persona”. “Es verdad que cuando yo me entero, entro en shock y no me lo quiero creer. Yo el viernes lo pasé muy mal y llegué a casa muy mal. El fin de semana he llorado mucho porque es verdad que ha sido el hombre que yo más he querido en mi vida”, ha comentado en ‘Sálvame‘, abatida.

Mila Ximénez quiso ofrecer un homenaje público a esta persona tan importante para ella, por lo que aprovechó su blog para hablar de su historia de amor. Lo hizo con total discreción, sin dar detalles que pudieran vulnerar la intimidad del fallecido.

Pero parece que la hija del empresario no se ha tomado nada bien esta iniciativa de Mila Ximénez. Algo ha debido echarle en cara para que la colaboradora haya decidido ahora dirigirse a ella desde el plató de ‘Sálvame‘ y en términos muy duros.

Mirando directamente a cámara, estas fueron las palabras que le dedicó: “Yo no me separé de este hombre en 2008, es más, yo tengo imágenes gráficas con él en Marruecos en 2010. Hace unos cuatro años una compañera mía de aquí y muy amiga mía estuvo conmigo y con él en mi casa.

Cuando yo me voy de aquí porque yo tengo un problema con Jorge Javier Vázquez, fue en navidades. Ese fin de año yo lo paso con él en un hotel en Tánger. A partir de ahí hubo una conversación y decidimos no volver a vernos porque había cosas que él me pedía que yo no le podía dar y cosas que yo le pedía que él no me podía dar.

Después de eso por supuesto que hemos tenido contacto. No nos preguntábamos nada, ni qué hacíamos de nuestras vidas. Yo no le preguntaba si él tenía una relación ni él a mí. Los sueños, las ilusiones, lo que yo me podía imaginar que pudiera pasar, era un sueño unilateral que, te lo digo a tí, es una historia que tú desconoces.

No hay mayor homenaje que decirle públicamente ‘te quiero’, porque lo oyó muy pocas veces, sobre todo de ti. Es más no lo ha oído nunca.

Espero que la herencia, que es muy cuantiosa, te sirva para que te quites esa maldad que tienes. Yo le he hecho un homenaje a tu padre, no he contado la intimidad de tu padre.

Yo he contado un trozo de mi vida y me he despedido de tu padre. No he dado nombres ni apellidos ni he dicho si es millonario o no. Simplemente he dicho que le amé profundamente, y tú lo sabes, y que no he vuelto a estar con nadie más después de él.

Quería contar esta historia porque me ha dado la gana. Murió a 500 metros de dónde yo vivo, el primer sitio donde él y yo vivimos juntos.

Cuando Kiko me dio la noticia me llamaste llorando y me dijiste que te acompañase a recoger las cenizas. Te dije que yo no era nadie para ir. No quería entrar en un tanatorio donde se pudiera especular con el nombre de tu padre.

Eres capaz de ensuciarlo absolutamente todo, lo has hecho toda tu vida. Pero ni tú ni nadie va a machar la historia de amor más bonita que he tenido en mi vida. Probablemente tu no la tengas nunca. Yo sí la tuve y la voy a recordar así.

No permito que nadie me lea la cartilla públicamente y tú eres la menos indicada para leerme la cartilla a mí. Yo jamás le hice daño, nunca. Recuérdalo”.