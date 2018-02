El pasado domingo Mila Ximénez se enfrentaba a Risto Mejide en su ‘Chester’. Un sofá por el que han pasado personalidades de todo tipo, desde Alba Carrillo, hasta Sor Lucía Caram pasando por María Teresa Campos y en el que todos los invitados terminan contando detalles inéditos de su vida. En el caso de la periodista, algunas de sus declaraciones que más polémica han despertado no tiene que ver con ella misma, sino con su compañera de ‘Sálvame’ Lydia Lozano.

Mejide rescató un corte del año 2005 del extinto ‘Salsa Rosa’ en el que Lozano aseguraba a Albano que su hija Ylenia Carrisi, desaparecida en 1994, seguía con vida. Uno de los episodios más negros de la historia de la periodista y del que, por la gran polémica que suscitó, todavía no se ha podido deshacer.

“Lydia Lozano hizo suya una información de Ylenia que recibió de un detective privado. Miente al decir que siguió los rastros, porque nunca los siguió. Eso fue una estafa”, aseguró Mila a Risto muy rotunda. En su opinión el trabajo no estuvo bien hecho, “si quieres decir que la hija de Albano está viva, que reside en Santo Domingo y quiere regresar, lo mínimo es que vayas a Santo Domingo, conozcas la casa, veas a Ylenia salir o entrar de la casa al menos una vez, y que haya una sola imagen, aunque no se parezca, vaya maquillada, morena, etc., pero no había ni una sola imagen”.

A pesar de ello, el tema no se paró en seco, sino que se siguió alimentando durante un tiempo. “Hubo tanta audiencia que ni unos podían parar por la audiencia que estaban dando, ni ella podía parar por el protagonismo que le estaba causando. Pero eso fue un suicidio, y si lo hace una persona que no sea Lydia Lozano, esa persona se queda en el puto infierno laboral”, afirmó Ximénez.

Sobre cómo Lydia Lozano pudo volver a resurgir de sus cenizas, la sevillana cree que “los mismos que la metieron en el pozo, la consiguieron sacar. Estábamos haciendo un 30, un 40% de share, y no estaban dispuestos a dejar al pez. Lo tenían cogido del anzuelo y no lo podían dejar suelto”.

Si bien la entrevista entre Mila y Risto no se pudo ver completa hasta el pasado domingo, lo cierto es que ‘Sálvame’ mostró algunos cortes el pasado viernes y Lydia no pudo evitar su malestar. “Me ha parecido muy duro”, contaba Lozano tras escuchar la entrevista, asegurando que “Mila dice una serie de cosas que no son verdad, no voy a dar un paso atrás y explicar en qué dice la verdad y en qué miente”. “Estoy harta del tema, cada seis meses toca hablar del tema. Es muy duro que puedas entender que la gente me haya perdonado”, explotó la aludida, a lo que Mila siguió insistiendo: “Fíjate si eres egocéntrica. Estoy hablando de una historia tremenda, hablando de una niña desaparecida, de una mentira y ahora te quedas con eso. Eres absolutamente superficial, no tienes fondo ninguno”.

Unas duras palabras que podrían tener una segunda parte este lunes, pues ambas mujeres volverán a enfrentarse en el plató de ‘Sálvame’ tras haber visto la entrevista completa. ¿Cambiarán sus argumentos?