Miki Nadal, tras una muy mala noticia, una muy buena

Miki Nadal empezó 2017 muy mal, con una pésima noticia. Era su mujer Carola Escámez quien lo anunciaba en las redes sociales. En Instagram ha publicado, además, una fotografía de ella misma en el hospital, con el siguiente mensaje: “Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser, será, seguro… Embarazo ectópico. No he empezado bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y, casi fuera de riesgo. Ahora, a recuperarse para poder disfrutar de esta vida tan maravillosa. Besos !!”.

Un durísimo golpe perder el bebé que esperaban para el matrimonio, que se han apoyado mutuamente en este difícil trance.

Ahora, Miki Nadal vuelve a ser noticia, pero en este caso, por motivos profesionales. Según Vertele, estaría ultimando el fichaje para ser uno de los jurados de ‘Tu cara no me suena todavía’, versión sin famosos de ‘Tu cara me suena’, programa que arrasa en Antena 3 los viernes por la noche. Debemos recordar que ha participado en ‘Tu cara me suena mini’ y que ha acudido en diversas ocasiones a ‘TCMS’.