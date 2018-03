Las herencias provocan rencillas en no pocas familias y, aunque parezca mentira, cuanto más dinero hay para repartir, más problemas. Es el caso de varios famosos fallecidos cuyos bienes aún no se han asignado, a pesar de haber dejado testamento. ¡Os lo contamos!

Miguel Boyer fallecía en septiembre de 2014 pero aún no está solventada su herencia. El exministro de Hacienda dio un plazo de cinco años para repartir sus bienes y aún no se ha cumplido, pues parece que las partes no se ponen de acuerdo. Miguel tenía dos hijos, Laura y Miguel, nacidos de su matrimonio con Elena Arnedo, y una tercera, Ana, hija en común con Isabel Preysler. La herencia se otorga entre sus tres hijos por igual, pero Isabel tendría el usufructo del tercio de mejora por ser su viuda.

El motorista Ángel Nieto fallecía este pasado verano dejando a sus tres hijos, Gelete de 41 años, Pablo de 37, y Hugo de 17, sus bienes. Sin embargo, el problema estriba en que Ángel no estaba legalmente divorciado de su exmujer, Pepa Aguilar, a pesar de haber rehecho su vida junto a Belinda Alonso, por quien rompió su matrimonio en los años 90. Todo está en manos de los abogados, según parece Ángel estaba en proceso de firmar el divorcio con su ex, pero no se llegó a ratificar.

Otra herencia que aún no está del todo resuelta es la del cantante mexicano Juan Gabriel. A pesar de que el Divo de Juárez dejó todo a su hijo mayor, Iván Aguilera, dos hijos biológicos ocultos han tratado de impugnar el testamento. Joao y Luis Alberto Aguilera han perdido su batalla en Estados Unidos, pero Joao aún tiene pendiente un litigio en México.

Y para herencias millonarias que aún no se han repartido del todo la de Michael Jackson y es que el fisco de EEUU asegura que hay una deuda pendiente de cerca de 700 millones de euros de impuestos e impagos por valor de 380 millones que se han ido incrementando con el tiempo desde que falleciera en 2009. Sus herederos son sus hijos Prince, Paris y Blanket, que deberían recibir los algo más de mil millones de euros de herencia al cumplir 30 años, una cifra que peligra teniendo en cuenta las deudas a saldar.

Por último, recientemente ha fallecido Carmen Franco dejando una herencia millonaria entre propiedades, dinero en metálico y títulos. Aunque la familia asegura que está todo muy bien atado, habrá que esperar a que este legado se resuelva, pues sólo han pasado un par de meses desde que muriese la matriarca.