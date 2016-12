Miguel Ángel Silvestre se ha convertido en nuestro mejor embajador internacional

Es el hombre del momento, no cabe duda, y este ha sido su año. Miguel Ángel Silvestre ha terminado el 2016 con una gran noticia, se va a incorporar a la siguiente temporada de ‘Narcos’, la ficción de más éxito producida por Netflix.

Pero además de ello continúa viajando por el mundo de la mano de los hermanos Watchovski con el rodaje de ‘Sense8’ con el que ha conquistado al público estadounidense. Aquí ya nos enamoró cuando se metió en el papel de El Duque en ‘Sin tetas no hay paraiso’ y terminamos de caer rendidos a sus pies años después, cuando Alberto Márquez pisó por primera vez las ‘Galerías Velvet’.

Su consagró cuando Pedro Álmodovar lo llamó, rodó con Javier Bardem y compartió escenas con personajes tan grandes en el mundo de la interpretación como Penélope Cruz. No cabe duda de que ha tocado el éxito con sus propios dedos, pero a pesar de ello, no ha dejado de ser el mismo chiquillo de barrio, que nació en Castellón y que disfruta jugando al tenis o haciendo surf.

Estos días podemos disfrutar de su presencia en España, ha venido para participar en el último capítulo de ‘Velvet’ y para estar junto a su familia en Navidad, pero una vez cruce de nuevo el charco, cada vez lo veremos menos, o al menos esa es la experiencia que tenemos si nos fijamos en otros actores que se lanzaron al más absoluto estrellato.

Él dice que le gusta estar aquí, que cuando está lejos echa de menos muchas cosas, la primera de todas, la paella de su madre y el tiempo que pasa con ella, a la que está muy unido. Mantiene sus amigos de toda la vida y jamás le pone una mala cara a un fan que lo pare por la calle, siempre tiene una sonrisa en los labios y aún sigue creyendo que no ha ido a Hollywood a conquistarlo. Quizá no fuera su objetivo, pero ha sido sin duda su logro. No podríamos tener un mejor embajador.