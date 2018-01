“A mis 10 años después de perder una final de tenis en la pista 5 de la Coma… me acuerdo perfectamente. Cuanta pena me entraba cada vez que perdía. Hoy me encuentro esta foto en el salón de mi casa y pienso…espero este año relativizar un poquito más las cosas❗️😂”

Con este texto Miguel Ángel Silvestre dejaba alucinados a todos sus seguidores y no precisamente por sus palabras sino por la imagen que las acompañaba. Silvestre compartía una foto de cuando era niño y ¡¡¡tiene la misma cara!!!

Esta foto nos ha hecho reflexionar y ser conscientes de que desde que el valenciano es un personaje público han sido muy muy pocos los cambios físicos que hemos podido apreciar, haciendo suya esa frase tan manida de que por él no pasa el tiempo ni los años.

Lo cierto es que más allá del físico, el carácter y espíritu del actor no ha perdido ese toque infantil, travieso y cariñoso que vuelve locos a todos sus seguidores y es que sus videos risueños recién levantado y la pasión con la que habla de sus amigos de toda la vida y su familia consiguen enternecer a cualquiera.

Apasionado del surf, el skate y el boxeo, Miguel Ángel no deja el deporte ni estando de vacaciones, igual que tampoco se aleja de su cámara de fotos, uno de sus hobbies más conocidos.

La nueva faceta de fotógrafo del intérprete le ha proporcionado muy buenos momentos y no deja de practicar con sus seres más queridos, a quienes no duda en retratar cada vez que puede para después compartir sus imágenes en las redes sociales.