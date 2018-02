Pablo Motos recibió en su programa a uno de los presentadores más queridos de la televisión, Manel Fuentes. El presentador de Tu cara me suena, de los especiales de Hipnotízame y del programa de radio Atrévete Dial, visitó El Hormiguero regaló divertidos momentos, aunque también tuvo que improvisar tras una metedura de pata de Pablo Motos.

El presentador de Tu cara me suena publicó en Instagram que revelaría los secretos del popular programa, pero quizá se desveló más de lo esperado y permitido… Al inicio de la entrevista Pablo Motos soltó la bomba: “La final de Tu cara me suena será el 2 de marzo“. A lo que Manel contestó que no sabía si se podía dar esa información. “Igual estaba prohibido decirlo“, confesó Manel Fuentes. Una vez hecha la confesión en pleno directo, no quedaba otra que confirmarlo. Y por ello, Atresmedia publicó en sus redes sociales que efectivamente la final sería el 2 de marzo. Los protagonistas de la metedura de pata continuaron la entrevista entre risas. “La primera semifinal será este viernes, el próximo será la segunda y el día 2 la final con la votación del público”, sentenció Manel Fuentes.

Manel Fuentes atraviesa un gran momento profesional. Ha estado presente en las 6 ediciones de Tu cara me suena, además de la edición mini y la de anónimos, y además es el encargado de presentar los especiales de Hipnotízame y está en la radio con Atrévete Dial. Durante la entrevista en El Hormiguero confesó uno de sus mejores momentos como profesional, y fue la actuación de Los Chunguitos en TCMS con La puerta de Alcalá.