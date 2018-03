Mercedes Milá: “A mí no me hables de Telecinco”

Hacía tiempo que no la veíamos en un plató de televisión. Mercedes Milá decidió reaparecer y lo hizo en el programa Late Motiv, en el que concedió una entrevista a Buenafuente.

Como cada vez que la presentadora se somete a las preguntas de un entrevistador, Milá se mostró divertida, sincera y valiente. Una vez más regaló jugosos titulares, la mayoría de ellos relacionados con la cadena Telecinco y su marcha de la misma.

Ante un comentario de Buenafuente en el que hacía referencia al trabajo de los maquilladores de Telecinco, Mercedes Milá contestó contundente: “A mí no me hables de Telecinco”. Aunque la frase se debe interpretar dentro del contexto de la conversación que mantenía en ese momento con el presentador, lo cierto es que su polémica marcha de la cadena ( y definitiva, por lo que parece, tras haber sido retirada ya su fotografía de los pasillos de Telecinco), podría hacer pensar que una frase de ese tipo en boca de la Milá iría cargada de más veneno del que pudiera aparentar en un principio.

No se quedó ahí. Mercedes Milá calificó de ‘mentira cochina’ el intento que hubo de hacer creer al público que ella se marchaba por dinero.

Incluso cuando habló de sus futuros proyectos laborales, Mercedes volvió a cargar, de manera implícita, sobre su antigua cadena: “Quiero que me dejen hacer lo que me dé la real gana en todo momento en una empresa que no tenga complejos”, dijo, para añadir después un dato desconocido y sorprendente: “María Teresa Campos me propuso hacer un programa con ella”.

Una lástima que ese proyecto no saliera adelante. Nos hubiera encantado ver a dos grandes de la televisión, mano a mano en un plató.