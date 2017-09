Continúa el dolor por la muerte de Celia Fuentes

Cuando tener todo no es suficiente para ser feliz perderlo no es un problema. Celia Fuentes, la influencer que hace dos días decidió quitarse la vida, es el claro ejemplo de que éxito y fama no son sinónimo de felicidad.

Celia era joven, había conseguido triunfar en el mundo de la moda, que era su pasión, a la que llegó después de labrarse un futuro profesional estudiando una carrera universitaria, tenía una familia que la adoraba y estaba rodeada de amigos, pero no fue suficiente.

Aunque su carácter era triste y había recibido tratamientos contra las depresiones que ya había tenido con anterioridad, su decisión de quitarse la vida ha dejado a su entorno destrozado y sin consuelo.

Carmen, hermana de la `instagramer´ no ha querido esconder su dolor y ha conmovido a todos sus seguidores con unos desgarradores mensajes en los que muestra su desesperación por lo ocurrido, dejando patente el amor infinito que sentía por su hermana.

“Querida hermana, me has soltado. Me has dejado. Te has ido. Me has roto. No tengo palabras para describir el estado en el que me encuentro. Solo sé que mi pregunta de ‘¿dónde está tu fuerza?’ se dio la vuelta y la mía te la llevaste”.

Son muchos momentos en los que te salvé. Siempre que pasaba algo, llamabas a Carmen. Y Carmen siempre estuvo ahí para ayudar, pero te fallé, hermana. No pude salvarte. Y se me va la poca fuerza que me queda al pensar que tal vez pude hacer algo para que esto no ocurriera.

Te fallé en el último y más importante momento en el que me necesitaste y eso me lo perdonaré nunca. Te quiero, te quise y te querré siempre, a ti, a mi Celuki. A mi hermana”.