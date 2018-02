Los mejores momentos de Alfred y Amaia en ‘El hormiguero’

Después de verles un sinfín de ocasiones en TVE, Alfred y Amaia han dado el salto a otra cadena. El pasado lunes la pareja televisiva aterrizó en el ‘El Hormiguero’ para presentar su tema eurovisivo y volver a sorprender con su naturalidad ante las cámaras. Fue una noche de lo más especial, y no solo por la presencia de los cantantes, sino por el programa dirigido por Pablo Motos terminó a las 23:25 de la noche, 40 minutos más tarde de lo que decía la parrilla televisiva.

“Nos habéis tenido enganchados porque vuestra historia de amor ha sido de película”, daba la bienvenida Motos a un Alfred encantado de estar un programa que sigue con su madre y a una Amaia nerviosa por unas molestias de garganta.

Sin duda, el momento más viral de la noche fue cuando hicieron creer a Pablo Motos que no iban a hablar sobre su relación. “Ya lo hemos hablado antes, que no. Podemos hablar de música”, decía Alfred muy serio, una interpretación digna de un Goya y es que el presentador se lo creyó hasta tal punto que, cuando Amaia le dijo que era una broma, tuvo que darse una vuelta por el plató mientras el público se partía de risa.

Calmados los ánimos, la pareja pasó a hablar de cómo se enamoró. Mientras que Alfred sintió la chispa durante la interpretación de “City of stars”, la de Pamplona reconoció que ya le había echado el ojo durante el casting. “Vi a un tío con un trombón y pensé ‘pobre, a ver qué hace´. Me dio lastima, pero cuando le escuché dije: ‘pues no da pena’”.

Las risas volvieron cuando empezaron a hablar de pedos. “Los pedos me parecen divertidos”, comentaba Amaia, a lo que Alfred añadía: “Yo tengo mi repertorio de pedos”. La joven navarra fue mucho más lejos y confesaba: “Yo me he tirado algún pedo en medio de la actuación. Si huele, nadie del público se va a pensar que eres tú”.