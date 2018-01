El mejor vestido de las Campanadas que pasó inadvertido

Desde hace cuatro años, Cristina Pedroche centra toda la atención en el balcón de las Campanadas de la Puerta del Sol por su modelito, un no vestido, que enseña más su anatomía de lo que esconde. Pedroche eclipsa al resto de la competencia, pero eso no quiere decir que no haya vida más allá de la vallecana. Aquí te descubrimos el vestido televisivo de las Campanadas que más no has gustado… Y no es la eterna Anne Igartiburu, siempre perfecta con el modelo rojo de Lorenzo Caprile que elige año tras año…

Lydia Lozano ha sido la gran vencedora este año. La colaboradora de Sálvame recurrió a un original modelo jumpsuit de lentejuelas en negro y naranja. Una de las partes del modelo era la interpretación del clásico smoking, mientras que la otra era una especie de capa totalmente cuajada de lentejuelas que dejaba su pierna al descubierto, de la firma Malne.