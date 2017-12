Todos los frentes de Meghan Markle: la ‘perla’ de una familia desestructurada

Thomas Markle es el padre de Meghan. De ascendencia diversa, holandés, irlandés, alemán… este antiguo director de fotografía tiene 72 años y se separó de la madre de la joven cuando esta aún era pequeña. De momento, está “desaparecido” y parece no tener ningún interés en salir a la escena pública. Vive retirado en Rosarito Beach, en la frontera con México, que se sepa. También hay informaciones que apuntan a que está en bancarrota. Eso sí, publicó un comunicado conjunto con su ex, Doria Ragland, en el que manifestaban su “alegría como padres” ante el compromiso de Meghan y Harry, calificándola como “amable y cariñosa”. No han trascendido conflictos públicos, pero se desconoce si padre e hija mantienen mucho contacto. Se espera que pueda llevarla al altar el próximo mayo, en Windsor.