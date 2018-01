Máxima tensión entre Lydia Lozano y Terelu Campos

El viernes por la noche era un momento especial para la familia de ‘Sálvame’. Paz Padilla estrenaba su obra ‘Desatadas’ y muchos de sus compañeros de programa se acercaron para acompañar a la presentadora en una de sus noches más importantes.

Como es habitual en estos casos, uno a uno fueron posando en el photocall para después atender a los periodistas y fue precisamente al ser fotografiadas cuando quedó patente la tensión entre Lydia y Terelu.

Laura Fa, Jesús Manuel, Lozano y Campos estaban situados frente a los reporteros gráficos listos para posar en grupo cuando Lydia puso su mano sobre el hombro de la hija mayor de María Teresa. Por algún motivo, a Terelu no le pareció bien la postura de su compañera, a la que obligó a quitar la mano con un seco: “Quita la mano”. La propia Lydia no acertaba a entender lo que estaba pasando y es que la explicación de la Campos acerca de que para posar para fotos solo debía tomarla por la cintura le dejó perpleja. “Una no sabe como acertar…” dijo luego Lozano a sus compañeros periodistas.

La semana había sido buena para la hermana de Carmen Borrego, que presentó el programa durante sendos ratos el jueves y el viernes por lo que su repentino enfado pilló a todos por sorpresa. El carácter de Terelu ya ha quedado claro en más de una ocasión y, de ahora en adelante, sus compañeros ya sabrán que para posar con ella hay que agarrarla de la cintura, y nunca ponerle la mano en el hombro.