Matrimonios fugaces

Lo de casarse para toda la vida ya no es tan común como antaño, pero hay a algunos a los que les dura un verdadero suspiro. Es el caso de algunas de nuestras celebrities, a los que su matrimonio les ha durado lo mismo que un caramelo en la puerta de un colegio. ¡Os los contamos!

Hace pocos días saltaba la noticia del divorcio del cantante Christian Castro con la violinista mexicana Carol Victoria Urbán después de 28 días casados. La pareja se había casado en mayo y en la misma luna de miel en Suiza ella le pidió el divorcio tras algunas desavenencias. Era el tercer matrimonio para el cantante, que ya había estado casado un año con la paraguaya Gabriela Bo y cinco años con la argentina Valeria Liberman. Tan precipitada fue esta boda que ni siquiera la madre de Christian quiso asistir al enlace, considerándolo una locura. Christian ha reconocido públicamente que se siente “avergonzado” por haberse precipitado en tomar la decisión, ya que la diferencia de caracteres ha sido el motivo de la ruptura.

Ni seis meses ha durado el jinete Álvaro Muñoz Escassi casado con la multimillonaria venezolana Raquel Bernal. Tras su matrimonio en diciembre pasado en Punta Cana, Raquel ha confesado que ha pedido el divorcio debido a la falta de entendimiento y a que Álvaro pretendía seguir con su vida como si fuera soltero.

A Alba Carrillo y Feliciano López les duró 11 meses su matrimonio. Se casaron en julio de 2015 y la distancia y los escarceos amorosos del tenista acabaron con la relación, un matrimonio en el que estuvieron más tiempo separados que juntos. Ni siquiera pudieron irse de luna de miel debido a los compromisos deportivos de Feliciano hasta cuatro meses después de su enlace. Tras viajar el tenista solo por Qatar, Australia, Ecuador… Alba decidió viajar con él hasta EEUU. Pero poco después se publicaron unas imágenes de Feliciano con una chica en una actitud muy comprometida. Fue el detonante de su ruptura tan sólo 11 meses después de casarse.

Alberto Isla y Techi se casaron por la iglesia después de tres meses de relación y su matrimonio les duró ¡solamente tres semanas! Él era el ex de Isa Pantoja, que le había dejado tan sólo dos meses antes de empezar con Techi, y ella la ex de Kiko Rivera, así que todo quedaba en familia. Después de una gran bronca y de que ella perdiera el bebé que estaba esperando, pusieron fin a su relación y Alberto no tardó en pasar por caja para contar su versión de los hechos en ‘Sálvame Deluxe’. Al parecer, ella le había dejado después de darse cuenta de que era un inmaduro que no se hacía cargo de sus responsabilidades.

Pero no hay que perder nunca la esperanza y si no, que se lo digan a Isa Pantoja y a su marido Alejandro Albalá. Poco después de casarse en México en junio del año pasado, decidieron separarse, pero justo cuando estaban los papeles listos para firmar la pareja ha decidido darse una nueva oportunidad.